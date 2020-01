Akustische Stolpersteine am Alten Rathaus : Gedenken an die rund 100 Erkelenzer Opfer der NS-Zeit

Erkelenz Am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gedenkt Erkelenz der Opfer. Am Montag, 27. Januar, wird am Alten Rathaus von 8.20 bis 17.15 Uhr ein akustischer „Stolperstein“ die Menschen zum Innehalten und Nachdenken aufrufen.

In einer Endlosschleife werden die Lebens- und Todesdaten der jüdischen Opfer aus Erkelenz und Umgebung in einer Tonaufnahme zwischen Sonnenauf- und -untergang am historischen Erkelenzer Rathaus zu hören sein. Rund 100 Namen sind bekannt. „Dieser akustische ,Stolperstein’ will das Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Erkelenz ergänzen. So soll vor allem auch zufällig Anwesenden oder Vorbeikommenden Gelegenheit gegeben werden, innezuhalten und die Namen, Lebens- und Todesdaten unserer ermordeten jüdischen Mitbürger zu hören und ihrer zu Gedenken“, erklärt für den Heimatverein Christoph Stolzenberger. Des weiteren kündigt er zwei neue Aktionen an, die in Erkelenz in den Gedenktag integriert werden: „Wir wollen den – eigentlich unfassbar – wieder erstarkten Antisemitismus in unserem Land auch und gerade an diesem Tag nicht unkommentiert stehen lassen.“ Am Informationsstand wird das Projektteam des Heimatvereins – Rainer Merkens, Hubert Rütten, Christoph und Silvia Stolzenberger – neben dem aktualisierten Aktionsflyer erstmalig aktuelle Informationsbroschüren der Deutsch-Israelischen Gesellschaft aus dem Themenspektrum „Antisemitismus“ und „Israelkritik“ vorstellen und verteilen.