Gillraths Brotkorb Letzter Traditionsbäcker zieht sich aus Erkelenzer Innenstadt zurück

„Wir können nicht anders“, bedauert der Bäcker aus Venrath, „uns fehlt einfach das Personal.“ Neben der Verkaufsstelle in Erkelenz wird er auch die in Wickrath schließen müssen. Der Grund ist nicht mangelnder Umsatz oder eine mögliche Konkurrenz, der Grund liegt darin, dass es zu wenig Mitarbeiter in der Backstube in Venrath gibt. „Wir waren zwölf Mitarbeiter, jetzt sind es nur noch vier bis fünf.“ Die Produktion von Backwaren kann damit nicht in der erforderlichen Menge erfolgen, um die beiden Filialen beliefern zu können. Zeitweise gab es sogar die Überlegung, die Bäckerei vollends aufzugeben und den Kittel für alle Zeit an den Nagel zu hängen. „Aber nach Rücksprache mit meiner Familie haben wir uns entschieden, in Venrath weiter zu machen“, sagt Gillrath, dessen Bäckerei nach den Studien die 16.-älteste in Deutschland sein soll. So steht es auch auf einer Urkunde, die noch in Erkelenz an der Eingangstür prangt. Die Familientradition seit 1784 kann fortgeschrieben werden.