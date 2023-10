Gern gesehener Gast in Erkelenz Ingrid Kühne und der wahre Blick auf das Leben

Herzhaftes Lachen, gute Laune und beste Stimmung – Ingrid Kühne hat die 600 Besucher in der Stadthalle im Griff. Bei ihrem Programm „Von Liebe allein wird niemand satt“ spricht sie den Besuchern aus der Seele. Sie können über Kühne lachen, weil sie Geschichten erzählt, die aus dem Alltag jedes einzelnen sein könnten. Ob Kühne über den Kauf einer „optimistischen Hose“, dem Anziehversuch in der viel zu kleinen Umkleidekabine des Schwimmbads oder einer Darmspiegelung erzählt – die Zuhörer fühlen sich an selbst Erlebtes erinnert. „Ihr seid liebe Menschen in Erkelenz“, lobt sie, nachdem sie über ihre Liebsten geplaudert hat. Da ist der 25-jährige Sohn Sven, der weggezogen ist und im Vorderhaus unter der Kontrolle seiner Mutter haust. Wenn er zu Besuch kommt, hinterlasse er bei seiner „Plünderung“ einen leeren Kühlschrank und spricht Müttern aus dem Herzen. Einem wehleidigen Ehemann wie Ralf scheinen viele Frauen im Saal zu besitzen. Das Auftragen einer Heilsalbe wirkt da fast wie eine lebensbedrohliche Operation.