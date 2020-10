Kückhovener Dorfgemeinschaft plant für den 13. November : Martinsfeiern in Kückhoven

Martinsfeiern in Kückhoven

Für die Grundschul- und Kindergartenkinder in Kückhoven soll am 13. November ein besonderes Martinsfest gefeiert werden. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kückhoven Die Dorfgemeinschaft Kückhoven gibt die Pläne für das Martinsfest am 13. November bekannt. Die Kinder bleiben in ihren Klassen und Gruppen und dürfen sich auf den Besuch des St. Martin freuen.

Zwei beliebte Traditionen für Jung und Alt fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auch in Kückhoven aus: der Senioren-Nachmittag und der St.-Martinszug.

Die Dorfgemeinschaft Kückhoven freut sich aber, dass die Grundschul- und Kindergartenkinder am Freitag, 13. November, ihre Laternen präsentieren und den Besuch von St. Martin erleben dürfen. Dies ist nur möglich, weil die Martinsfeiern als drei geschlossene Veranstaltungen ohne Eltern auf dem Gelände der jeweiligen Einrichtung stattfinden. Hier treffen nur diejenigen aufeinander, die sowieso in einer Klasse zusammen lernen bzw. in einer Kindergartengruppe miteinander spielen. Dabei werden die erprobten und den Kindern bekannten Sicherheits- und Hygienekonzepte eingehalten.