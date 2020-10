Initiative in Keyenberg : Zeichen setzen mit Adventskalender

Keyenberg Eine schöne Aktion von Sandra Hofer soll den Menschen aus Keyenberg in der Corona-Zeit helfen. Interessenten können sich ab sofort bei ihr melden und Päckchen für den Adventskalender packen.

(kl) Eine Aktion von Sandra Hofer soll ein Zeichen des Lichts in düsteren Zeiten setzen und die Zusammengehörigkeit zwischen den Menschen im alten und neuen Ort stärken: Sie lädt zu einem gemeinschaftlichen Advent skalender ein. Bei ihrer Aktion sollen 25 Mitmacher 24 etwa gleich große Päckchen mit gleichem Inhalt packen und sie in einen Karton, der Schuhkartongröße hat, verstauen. Diesen Karton sollen die Teilnehmer zu Sandra Hofer nach Keyenberg bringen. Sie wird die Inhalte der Kartons so verteilen, dass in jedem 24 unterschiedliche Päckchen sind. Am Samstag vor dem ersten Advent bekommen die Mitmacher ihren Karton mit 24 unterschiedlichen Päckchen zurück.

Bis zum 14. November sollen sich Interessenten bei Sandra Hofer melden, entweder per E-Mail unter sandra.hofer@vodafone.de, per Zettel mit Namen, Mail-Adresse oder Telefonnummer in den Briefkasten an der Westricher Straße (neu) 11 bei Familie Hofer oder per Telefon unter 02431 9722140. Später erhalten die Teilnehmer die Information über die Anzahl der Päckchen. Im Optimalfall sind es 25. Den Karton mit den gleichen Päckchen und dem Namen sollen die Mitmacher am Samstag, 21. November, 11 bis 15 Uhr, zur Familie Hofer bringen. „Am Samstag, 28. November, 11 bis 15 Uhr, können Sie Ihren Karton herrlich bunt gefüllt abholen“, erläutert die Initiatorin. „Für Menschen, die nicht mobil sind, finden wir eine Lösung.“