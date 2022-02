Solides Geschäftsjahr 2021 in Erkelenz : Bilanz der Kreissparkasse – Pandemie noch spürbar

Vorstandsvorsitzender Thomas Giessing und Vorständin Marie-Theres Jakobs-Bolten legten die Bilanz des Jahres 2021 der Kreissparkasse Heinsberg vor. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Die Auswirkungen der Coronakrise gehen auch an der Kreissparkasse Heinsberg nicht spurlos vorbei. Dennoch sieht die Bilanz 2021 solide aus. Zuwächse gibt es nach wie vor und ungebrochen im Wertpapiergeschäft.

Auf ein solides Geschäftsjahr 2021 blickt die Kreissparkasse Heinsberg zurück. Nach wie vor, so sagten es Vorstandsvorsitzender Thomas Giessing und Vorständin Marie-Theres Jakobs-Bolten, seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie deulich spürbar. Doch nach dem Einbruch des Bruttoinlandprodukts im Jahr 2020 habe sich die Erholung, wenn auch nicht in wunschgemäßer Höhe, gezeigt.

„Viele Unternehmen haben sich in der Krise gut geschlagen“, so Giessing, der sich auch mit der Entwicklung der Arbeitslosenquote zufrieden zeigte. „Doch beim Verbraucherpreisindex sieht es so aus, dass die Inflationsrate hoch bleibt, während auch die Europäische Zentralbank an ihrer Zinspolitik wohl festhalten wird.“ Themen wie Regulatorik und Niedrigzins seien Begriffe, die die KSK auch weiterhin beschäftigen werden.

In der Bilanzsumme des Jahres 2021 kommt die KSK auf 3,9 Milliarden Euro (plus 1,1 Prozent), das Kreditgeschäft hat sich um 7,7 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro erhöht. Die Kundeneinlagen stiegen um 1,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Gerade beim Kreditgeschäft spricht die Sparkasse von einem starken Jahr, was sie unter anderem mit dem Wunsch nach dem Eigenheim begründet.

Nach wie vor ist das Wertpapiergeschäft bei den Kunden stark nachgefragt. „Das ist eine Möglichkeit, mit dem Ersparten Rendite zu erzielen“, erläuterte Jakobs-Bolten. Im Jahr 2021 stieg die Entwicklung hier auf 290 Millionen Euro, Tendenz weiter steigend. In diesem Zusammenhang wächst auch das Kundeninteresse an Beratung. Deutlich steigende Zahlen macht die Sparkasse auch beim kontaktlosen Bezahlen aus. Dank immer weiter entwickelter Technik haben sich die Transaktionen von 1,2 Millionen im Jahr 2019 über 2,7 Millionen in 2020 auf 4,6 Millionen in 2021 entwickelt. Trotzdem: Die Bargeldversorgung bleibt sichergestellt und auch wichtig. In dieser Hinsicht blickt die KSK auch auf Sprengungen von Geldautomaten, davon blieb die KSK zuletzt zumindest verschont. Wie es heißt, wird die Gefahrenlage an Standorten mit Experten des LKA analysiert. Notfalls muss dann ein Automat aufgegeben werden.