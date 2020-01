Ein Jahr Wochenmarkt in Holzweiler : Der Wochenmarkt ist das Zentrum der Kommunikation

Holzweiler Seit einem Jahr gibt es in Holzweiler freitags den Wochenmarkt. Hier geht es nicht nur ums Einkaufen, hier geht es darum, Menschen zusammenzubringen und den Ort zu beleben.

Die kleine Feuerstelle und der Glühwein sorgen für etwas Wärme. Und dann erklingt aus den Lautsprechern auch noch Udo Jürgens’ „Aber bitte mit Sahne“. Mittendrin sind viele Menschen. Die Szenen spielen sich immer freitags zwischen 15 und 17 Uhr in Holzweiler auf dem Platz vor der alten Schule an der Landstraße ab.

Seit einem Jahr ist das nun so. Holzweiler hat seinen eigenen Wochenmarkt. Auch Landrat Stephan Pusch, Bürgermeister Peter Jansen und Ansgar Lurweg, Technischer Beigeordneter der Stadt Erkelenz, lassen sich den ersten Geburtstag des Marktes nicht entgehen. Sie sagen übereinstimmend: „Dieser Markt stärkt das Zusammenleben in Holzweiler.“ Das Trio lässt sich Bratwurst vom Grill schmecken und kommt dabei mit den Holzweiler Bürgern ins Gespräch.

Jeden Freitag sind die Marktbeschicker von 15 bis 17 Uhr in Holzweiler für die Kunden da. Zu finden sind sie an der Landstraße auf dem Platz vor der alten Schule. Zu kaufen gibt es Gebäck, Fleisch, Blumen und mehr.

„Es gilt ja nicht nur für Holzweiler, dass die kleinen Dörfer Aktivitäten brauchen, die das Sozialleben ausmachen“, sagt Landrat Stephan Pusch. Gerade in kleinen Dörfern fehle die Infrastruktur, ein solcher Markt schaffe das aber. Pusch: „Wenn man noch weiter denkt, wird klar, dass auch diese kleinen Märkte die regionale Produktkette fördern. Dorfstrukturen dieser Art haben einen hohen Wert für die Menschen vor Ort und sind daher unterstützenswert.“ Beim Blick über den Markt ist Bürgermeister Peter Jansen nach wie vor zufrieden mit dem Engagement der Bewohner des Ortes im Erkelenzer Osten. „Hier hat man nicht lange lamentiert, sondern das Dorf und seine Menschen hat sich organisiert und dabei konkrete Fragen danach gestellt, was für die Holzweiler wichtig ist. Letztlich ist das eine von vielen tollen Ideen.“

Ideen gab es in der Vergangenheit, nachdem klar war, dass Holzweiler nicht dem Braunkohlebagger zum Opfer fallen wird, sehr viele. Petra Büschgens gehört zu den Dorfbewohnern, die aktiv das Dorfleben mitgestalten. „Im Gespräch war unter anderem ein kleines Lädchen für den kleinen täglichen Bedarf. Daraus wurde dann aber nichts. Dennoch haben wir hier nicht aufgegeben und nach Alternativen gesucht. Heute freuen wir uns, dass die Menschen sonntags Brötchen kaufen können. Dazu treffen wir uns in der Frühe, um alles vorzubereiten. Das läuft erfolgreich. Wie übrigens auch das Dorfcafé an jedem zweiten Sonntag im Monat im Pfarrheim, wenn es selbstgebackenen Kuchen gibt“, erzählt sie. Sie erinnert sich dabei auch an die Fragenbogenaktion, bei der sich die Bürger aktiv einbringen und Wünsche formulieren können.