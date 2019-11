Handlungskonzept „Erkelenz 2030“ : Die Innenstadt gemeinsam beleben

Im Rahmen des Handlungskonzeptes „Erkelenz 2030“ soll die Innenstadt attraktiver gestaltet werden. Für die Ausarbeitung möchte die Stadt die Eigentümer der im Stadtzentrum gelegenen Geschäftsimmobilien ins Boot holen.

All diese Faktoren spielen in den Konzepten für eine moderne Innenstadt eine entscheidende Rolle. „Der Einzelhandel hat sich gewandelt. Es geht nicht mehr nur um einfache Erledigungen, sondern um eine Art Erlebniskauf. Dafür brauchen Geschäfte mehr Platz im Laden und in den Schaufenstern“, erklärt Manfrahs. Im Gespräch mit den Immobilienbesitzern möchte er diese Dinge anregen und ein Gesamtkonzept für die Innenstadt vorstellen: „Es braucht zum Beispiel kürzere Mietverträge und möglicherweise Ideen wie eine symbolische Startmiete für Selbstständige, um die Neugründung von Geschäften zu vereinfachen“, erklärt der Experte, der die Veranstaltung am 13. November moderieren und mit Impulsvorträgen leiten wird. Auch Ansgar Lurweg verspricht sich vom „Immobilien-Dialog“ eine verbesserte Kommunikation zwischen Stadt und Bürgern. In letzter Zeit habe er oft den Vorwurf gehört, die Stadt würde bei leerstehenden Geschäften nichts unternehmen: „Die Stadt kann nicht alles beeinflussen, aber wir wollen helfen und Angebote schaffen. Als ersten Schritt wollen wir ganz klar die Leerstandssituationen angehen. Deshalb ist uns der Austausch mit den Eigentümern und Besitzern so wichtig.“