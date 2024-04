Projekt in Erkelenz Immer weniger Kinder lernen Schwimmen

Der Name klingt etwas sperrig, doch das Projekt ist umso wichtiger: „Mathe schützt nicht vor Ertrinken!“ heißt die Initiative, mit der die Stadt Erkelenz mit dem regionalen Bildungsnetzwerk des Kreises Heinsberg jetzt bereits zum zehnten Mal alle Grundschüler zu Schwimmern machen will. Das Ziel: Jedes Kind, das in Erkelenz auf eine weiterführende Schule kommt, soll nicht nur lesen, schreiben und rechnen können, sondern hat in der Grundschule an einem einwöchigen Intensiv-Schwimmkurs teilgenommen. 498 Schülerinnen und Schüler waren es in diesem Jahr, seit Projektbeginn im Jahr 2015 sogar schon 4260 Kinder.