Quartierszentrum Oerater Mühlenfeld Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf

„Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf“ – mit diesem afrikanischen Sprichwort beschreibt Bürgermeister Stephan Muckel die Eröffnung des neuen Quartierszentrums im Oerather Mühlenfeld wohl perfekt. Denn hier entsteht nicht nur ein neuer Ort, der die Dorfgemeinschaft stärkt, sondern auch eine Kindertagesstätte, die es rund 100 Kindern aus dem Neubaugebiet sowie den umliegenden Dörfern ermöglicht, mit Gleichaltrigen zu spielen und gleichzeitig betreut zu werden. Das Besondere ist die Größe der Einrichtung, es gibt nämlich fünf Gruppen, darunter auch eine für unter Dreijährige, in denen die Kinder durch Erzieherinnen und Erzieher sowie eine Sozialarbeiterin und eine Alltagshelferin umsorgt werden. Die Kita-Leiterin Carolin Keller freut sich sehr über die offizielle Eröffnung, die vor allem durch die Kinder möglich wird: „In den vergangenen Wochen habe ich euch von meinem Büro aus, wenn ihr auf dem Nachhauseweg wart, fleißig die Lieder trällern hören.“ Und die geben die kleinen Kita-Besucher auch zum Besten, unter anderem mit dem Song „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ – auch das könnte wohl nicht besser passen. Denn neben den Kindern selbst, die dem Gebäude erst Leben einhauchen, waren hier wirklich fleißige Arbeiter am Werk. Einzigartig ist vor allem, dass das Quartierszentrum keine Gasleitung hat, sondern durch das innovative Konzept der Erdwärme geheizt wird, wie Muckel erklärt. Das Zentrum, dessen Baukosten sich insgesamt auf rund viereinhalb Millionen Euro berufen, heizt also mit regenerativer Energie.