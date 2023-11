Erkelenzer Finanzlage Im Haushalt klafft ein riesiges Loch

Erkelenz gilt als gut situierte Stadt mit einer aufgeräumten Finanzlage. Wie schwierig die Zeiten für nahezu alle Kommunen in der Bundesrepublik sind, zeigt die Tatsache, dass selbst die Erka-Stadt für das kommende Jahr einen alles andere als ausgeglichenen Haushalt präsentieren kann. Für 2024 stehen im Ergebnis Aufwendungen von rund 138,5 Millionen Euro Erträge von 129,1 Millionen Euro gegenüber. Im Klartext: Im Haushalt klafft ein 9,4 Millionen Euro großes Loch. Kämmerer Norbert Schmitz spricht vom „mit Abstand schlechtesten planerischen Ergebnis in der NKF-Geschichte der Stadt Erkelenz“, also seit mindestens knapp 20 Jahren. Annähernd so schlechte Zahlen (minus 7,1 Millionen) gab es zuletzt 2011/2012 als Auswirkung der Finanzkrise. Woher das kommt, was es für die Bürger heißt und was im kommenden Jahr passieren soll.