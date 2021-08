Erkelenzer Leseburg : Im Café Tante Käthe wird jetzt monatlich gelesen

Die Sommernachtslesungen sind in Erkelenz seit Jahren beliebt. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Ab dem 26. August nimmt das Team der Erkelenzer Leseburg wieder regelmäßige literarische Veranstaltungen in den Blick. Zu Beginn geht es um „Er-lesene Köstlichkeiten“.

Fast ein Jahr lang hatte sich das Team der Erkelenzer Leseburg wegen der Corona-Pandemie zurückhalten müssen. Nach der 25. Leseburg im Juni 2020, die zugleich die fünfte Mittsommernachtslesung auf dem Alten Friedhof darstellte, endete zwangsläufig für exakt ein Jahr der Veranstaltungsreigen. Mit der 26. Leseburg, der inzwischen schon traditionellen Mittsommernachtslesung, ging es Ende Juni wieder los. „Jetzt wollen wir monatlich, zunächst bis zum Jahresende, wieder Lesungen anbieten“, verrät Helmut Wichlatz, einer der beiden ehrenamtlichen Organisatoren.

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 26. August, das literarische Programm „Er-lesene Köstlichkeiten“, das Hörbuchsprecher René Wagner und Autor Kurt Lehmkuhl schon an vielen Orten aufgeführt haben. Auch bei ihrem Heimspiel wollen die beiden Erkelenzer mit ihren Geschichten rund ums Essen und Trinken zum Lachen, Nachdenken und Mitfiebern anregen.

Neuer Standort der Erkelenzer Leseburg wird für die kommenden Veranstaltungen das Café Tante Käthe am Markt sein. „Die erste Lesung will Mike Hartwigsen als Cafébetreiber im idyllischen Biergarten veranstalten“, verrät Lehmkuhl. „Eine Lesung unter freiem Himmel bietet sich zum einen wegen eines hoffentlich lauen Sommerabends und wegen der Corona-Bedingungen durchaus an“, ergänzt Wagner. Die „er-lesenen Köstlichkeiten“ werden an dem Donnerstag ab 19.30 Uhr serviert. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind im Vorverkauf im Café Tante Käthe am Markt erhältlich und können auch telefonisch unter 02431 9436990 und per email unter cafe.tante-kaethe@gmx.de bestellt werden.

Nach dieser zweiten Leseburg in diesem Jahr stehen – mit Unterstützung der Raiffeisenbank Erkelenz – auch die Programme für die Veranstaltungen ab September fest. Für den 30. September ist eine „Ladies Night“ mit drei Autorinnen festgezurrt, am 21. Oktober sollen Freunde des Fantasy-Genres auf ihre Kosten kommen. Ein Krimiautor ist am 18. November zu Gast und am 16. Dezember soll es schließlich die Premiere eines neuen Buches mit Geschichten aus dem Kreis Heinsberg geben. „Wegen der langen Pause haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr monatlich eine Lesung zu organisieren“, sagt Helmut Wichlatz. Ab 2022 werden es dann wohl wieder fünf bis sechs Veranstaltungen geben.

Alle Veranstaltungen stehen im Zeichen der Corona-Schutzmaßnahmen. Es gelten jeweils die am Tag der Lesung gültigen Regelungen. So wird es auch am Donnerstag, 26. August, um 19.30 Uhr sein. Nach der derzeitigen Vorgabe könnten bis zu 50 Personen im Biergarten Platz nehmen. Bei schlechtem Wetter wird es einen Wechsel ins Sälchen des Cafés geben.

(RP)