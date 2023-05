Halter verletzt Hund bei Verkehrsunfall in Erkelenz getötet

Ein 71-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad auf der Straße Neuhaus in Richtung Venrath. Er hatte zwei Hunde angeleint bei sich. Aufgrund der Tatsache, dass sich von hinten sowie von vorne Fahrzeuge näherten, bremste er, stieg ab und ging mit Fahrrad und Hunden an den Feldrand. Dabei hielt er die Hunde weiterhin an der Leine. Nachdem zwei Autos die Stelle passiert hatten, näherte sich aus Richtung Neuhaus in Richtung Venrath ein weißer Dacia Sandero, wie die Polizei mitteilt. Dieses Fahrzeug erfasste einen der am Fahrbahnrand wartenden Hunde und riss ihn mit, sodass der Mann, der den Hund zu diesem Zeitpunkt an der Leine hielt, mit seinem Fahrrad umgerissen wurde und zu Boden stürzte. Der Erkelenzer zog sich bei diesem Sturz Verletzungen zu und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.