80.000 Klicks auf Youtube Die Erkelenzer Schneiderin mit der Langhalslaute

Der ausgebildeten Buchhalterin und Näherin, die in Gölköy in der Provinz Ordu als Tochter eines Busfahrers mit drei Geschwistern aufgewachsen ist, ging es darum, das Jahrhunderte alte Instrument mit den sieben Saiten, die in drei Strängen angeordnet sind, dem Erkelenzer Publikum vorzustellen. Auch zu Hause in der ehemaligen Zechenstadt ist Hülya Binici immer wieder als engagierte Kulturbotschafterin unterwegs. Beim Fest der Kulturen in der Hückelhovener Mehrzweckhalle ist sie schon mehrmals aufgetreten, auch in mehreren Pflegeeinrichtungen sowie im Immerather Kaisersaal. Und: auf ihrer eigenen Hochzeit – damals, 1996, mit 1000 Gästen in der proppenvollen Oberbrucher Festhalle. „Meine Mutter ging als die Braut mit der Baglama in die Geschichte ein", berichtet Tochter Neslinur (22), die in Bielefeld Rechtswissenschaften studiert. „So etwas hatte es vorher noch nicht gegeben."