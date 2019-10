Spezialtransporter angekommen : Erkelenzer Spezialisten für Schienenschleiffahrzeug

Erkelenz Für ein Schienenschleiffahrzeug mussten bei HuDe 30 Meter Gleis verlegt werden. Neue Sicherheitstechnik und ein Löschsystem werden eingebaut.

Vor anderthalb Jahren brach in der Maschine, die auch in Tunneln mit Akkumulatoren arbeitet, ein Brand aus, verursacht womöglich durch eine zu starke Erwärmung. Mit Umsicht brachte der Lokführer die Maschine damals ans Tageslicht und sich selbst in Sicherheit. Über eine entsprechende Sicherheitstechnik verfügte das Fahrzeug nicht. Diese Sicherheitstechnik bietet HuDe jedoch seit einigen Jahren als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland an. Nun soll die Schleifmaschine zunächst dekontaminiert werden. Danach soll geklärt werden, welche Sicherheitsmaßnahmen und welche Technik neu in das Fahrzeug verbaut werden müssen. In Abstimmung mit der BVG und der Firma Siemens soll zusätzlich eine Löschtechnik eingebaut werden, deren Handhabung künftig beim Lokführer liegt. Die Kosten wurden mit einem sechsstelligen Betrag beschrieben.