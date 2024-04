Hund und Mensch als Team Vertrauen und die richtige Bindung

Das Paradebeispiel des Vereins für den Erfolg von Jugendlichen im Hundesport sind Celine und ihre Hündin Lotte. Die beiden sind als Team sehr erfolgreich, was nicht zuletzt an ihrer starken Bindung liegt. Auf die Frage, was sie am Hundesport am liebsten mag, antwortet die 15-Jährige: „Die Zeit mit meinem Hund.“ Neben dem gemeinsamen Laufengehen und Gehorsamkeitsübungen im Alltag können die beiden sich im Verein mit anderen Sportlern austauschen und dank des Equipments hervorragend für ihre Turniere trainieren. Auch Hanna Starck, die 2. Vorsitzende des Vereins, ist seit ihrem elften Lebensjahr Teil des Vereins und wurde im Jahr 2015 sogar Deutsche Jugendmeisterin, dieses Ziel hat nun auch Celine.