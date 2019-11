Sessionsstart und Vorverkauf : Hoppesäck: Proklamation und Herrensitzung

Erkelenz Zwei Veranstaltungen im November geplant.

Die Karnevalsgesellschaft Lövenicher Hoppesäck startet mit doppelter Proklamation in die neue Session – die des Dreigestirns und die des Kinderprinzenpaares. Pünktlich zur Sessionseröffnung am Montag, 11. November, um 18.11 Uhr wird die Nysterbachhalle am Lövenicher Dingbuchenweg festlich geschmückt sein.

Bereits im Vorfeld haben – neben Bürgermeister Peter Jansen – zahlreiche befreundete Karnevalsgesellschaften ihr Kommen zugesichert, um mit den Hoppesäck gebührend den Start in die neue Karnevalssession zu feiern. So dürfen sich die Gäste auf ein buntes Programm der Gesellschaften sowie auf die neuen Tänze der Tanzsportgemeinschaft Lövenich-Baal und des Männerballetts „Lövenicher Seitenspringer“ freuen.

Bieten werden die Hoppesäck in der Session anschließend die inzwischen dritte Auflage der Herrensitzung. Diese findet am Freitag, 15. November, in der Lövenicher Nysterbachhalle statt. Der Jülicher Karnevalist Thomas Beys wird pünktlich um 20 Uhr in seiner Rolle als „Der Präsident“ und (einzigem) Mitglied seiner „KG Övverm Bersch“ die Bühne betreten und anschließend die Herrenschar humorvoll durch den Abend führen. Zu seinen Gästen gehören der „Knubbelisch vum Klingelpütz“, „Manni der Rocker“ sowie Dave Davis alias „Motombo“. Musik gibt es vom Showorchester „Kaafsäck“, der Regio-Folkband „Rumtreiber“ und der Stimmungsband „De Boore“. Karten für die dritte Lövenicher Herrensitzung sind im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro bei der Zweiradschmiede Derouaux, Zum Königsberg 5 in Lövenich, 02435 3314, erhältlich.