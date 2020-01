Kommentar zum Dorfzentrum Holzweiler : Dorfzentrum: Es wird Zeit!

Holzweiler Die Bürgerinnen und Bürger in Holzweiler haben lange genug gebangt, gehofft und Ideen gesammelt. Sie sollen nun endlich loslegen und das Dorfzentrum errichten können.

Wird die Alte Schule in Holzweiler in ein neues Dorfzentrum umgebaut, dann wird in Erkelenz endlich ein großes, sichtbares Zeichen für die Zukunft dieses Ortes gesetzt. Einst hätte der dem Tagebau weichen sollen, dann aber nahm ihn die rot-grüne Landesregierung 2014 aus der Abbauplanung heraus. Seither haben sich Bürger und Stadt, Versorger und Behörden viele Gedanken über die Zukunftsgestaltung gemacht, und einige Vorhaben sind auch schon in die Tat umgesetzt worden. Ein so großes Vorhaben wie das Dorfzentrum indes ist noch nicht realisiert worden. Dafür wird es Zeit. Die soll 2020 gekommen sein. Bald. Denn noch müssen sich die Menschen in Holzweiler ein weiteres Mal gedulden, weil Förderbescheide vom Land ausstehen. Aber dann. Endlich.