Holi United in Venrath Bunte Farben statt brauner Kohle

Sie gehört zu den 350 Jugendlichen zwischen zwölf und 20 Jahren, die auf dem Venrather Sportplatz gemeinsam feiern. Hier tritt sogar Timbo auf, den man hierzulande vor allem vom Electrisize kennt – das deutschlandweit bekannte Festival ist so etwas wie die große, leicht alkoholisierte Schwester des „Holi-United“. Timbo, bürgerlich Tim Lindenlauf, stammt aus Kückhoven und freut sich, die Aktion unterstützen zu dürfen. „Wir sind glücklich, wenn die Leute glücklich sind“, erklären er und sein Kumpel This Chris, der dabei ist, um dem Publikum stimmungstechnisch noch mal extra einzuheizen. „Die Leute haben auch einen coolen Tag verdient“, finden die beiden und sind gerne bereit, vor ihrem nächsten Gig an diesem Abend in Venrath aufzutreten. Für das Holi-Festival erhalten sie nur eine Aufwandsentschädigung, denn auch die 7500 Euro Fördersumme, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung gestellt hat, sind begrenzt. Umso besser, dass es so viele helfende Hände gab. Bierbänke von der Stadt Erkelenz, Bauzäune von der Dachdeckerfirma Könen aus Holzweiler, Pommes und Co. zu moderaten Preisen vom Foodtruck Hamza. Rene Wagner, der gemeinsam mit dem Jugendplanungsteam zu den Hauptorganisatoren gehört, freut sich über so viel Unterstützung. Ein interessanter Aspekt: Die RWE gehört zu den vielen Sponsoren des Festivals. Mutet etwas makaber an, schließlich bringt das soziale Engagement des Energieversorgungskonzerns die Häuser der Jugendlichen nicht zurück. Der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel zeigt Verständnis, die RWE erfülle einen Landeszweck, sei aber dabei nur das ausführende Organ. In Zeiten von Energiekrisen und Klimafragen sei es eben nicht immer so einfach, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden.