Gedenktafeln an Schule und Geburtshaus Hohe Ehre für Prior aus Granterath

Heimat, das ist im Allgemeinen der Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist. Heimat bedeutet auch Geschichte und die Erforschung dieser Vergangenheit, die so vielfältig ausfällt wie die Orte selbst. Auch Granterath ist so ein Dorf, in dem sich die Menschen Gedanken über längst vergangene Tage machen.