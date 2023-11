Mit Schulministerin und Generalkonsul Hohe Auszeichnung für Erkelenzer Europaschule

Für Feller war es gar schon der zweite Besuch in Kostenpflichtiger Inhalt Erkelenz in diesem Jahr – bereits zum Europatag (9. Mai) war sie in der Stadt gewesen, als 1500 Schüler auf dem Marktplatz für internationalen Zusammenhalt und Völkerverständigung demonstrierten. Anschließend hatte Feller auch die weiterführenden Schulen besucht. „Dass ich in so kurzer Zeit zweimal in eine Stadt komme, ist eigentlich ungewöhnlich“, sagte sie – es zeige aber, dass in Erkelenz der europäische Gedanke gelebt werde. „Das ist auch im Mai auf dem Marktplatz schon sehr deutlich geworden“, so Feller.