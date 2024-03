Melanie Nguyen aus Katzem Erkelenzer Hochzeitsfotografin für Preis nominiert

„Normalerweise stehe ich lieber hinter der Kamera als davor“, scherzte Melanie Nguyen kurz bevor das Team der „Wedding King Awards“ bei ihr Zuhause eintraf. Die Hochzeitsfotografin aus Katzem ist in diesem Jahr als eine von fünf Teilnehmerinnen in der Kategorie „Beste Hochzeitsfotografie“ in der Region Westdeutschland für die größte Auszeichnung der Hochzeitsbranche nominiert. Dafür musste die Fotografin nun auch selbst vor der Linse der Produktionsfirma stehen - ein Interview, Voting-Aufrufe und sogar einen Podcast aufnehmen, um die Werbetrommel auf den Kanälen der „Wedding King Awards“ zu rühren.