Erkelenz: Hochzeit im Hospiz

Erkelenz/Mönchengladbach Seit vier Monaten lebt die 55-jährige Mönchengladbacherin Gabriele Klumpen im Hospiz in Erkelenz. Sie ist schwer krank. Jetzt hat sie ihren Helmut geheiratet.

Boltenhagen. Noch einmal den feinen, weißen Sand am Strand spüren. Die gesunde, salzhaltige Luft einatmen. Das Meeresrauschen an der Ostsee ganz bewusst wahrnehmen. Sich das Ja-Wort geben in der romantischen, kleinen Kirche des bekannten Seeheilbads in Mecklenburg-Vorpommern.