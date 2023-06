Konzert in Erkelenz Große Filmmusik beim Hohenbusch Klassixx

Und das sind die Italo-Argentinierin Nidia Palacios am Piano, die schon in den Opernhäusern in München, Berlin und Frankfurt gespielt hat und nicht nur die Tasten bedienen kann, sondern auch eine hervorragende Mezzosopranistin ist und die schon die Fenena in „Nabucco“ spielte, oder auch der Hänsel in Hänsel und Gretel. Dann Patrizia Portz an der Violine, die in Immerath lebt, bei den Münchner Philharmonikern und bei der Philharmonie in Katar gespielt hat und auch ausgebildete Yogalehrerin ist.