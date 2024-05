Ab Donnerstag Hier parkt man während des Lambertusmarkts

Erkelenz · Der Lambertusmarkt in Erkelenz steht vor der Tür, am Donnerstag geht es los. Welche Straßen in dieser Woche gesperrt sind und wo Besucher am besten parken können.

28.05.2024 , 12:00 Uhr

Der Lambertusmarkt zieht Tausende Besucher nach Erkelenz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)