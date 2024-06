H.G. Butzko in Erkelenz Politischer Rückblick und Medienschelte

Er sei ein Freund differenzierter Kritik, sagt Butzko über sich und blickt auf gegenwärtige Begebenheiten. Das Gegröle in Sylt veranlasst ihn zur Bemerkung, ein Freund sei nach einem Urlaub auf Sylt in „nicht braun“ zurückgekommen. Nach dem unsäglichen Potsdamer Gespräch müsse man sich auch in Erkelenz Gedanken machen. Wenn sämtliche ausländische Gastronomen gehen müssten, müssten wieder Carepakete an die Bürger ausgegeben werden. Er stehe an der Seite der Ukraine im Angriffskrieg von Putin, versicherte Butzko, im Sinne einer differenzierten Kritik dürften aber nicht die Augen verschlossen werden vor der Korruption und den Profiteuren des Kriegs in der Ukraine. In der Zugabe zieht der Kabarettist über Protagonisten des Klimawandels her: Ein Prozent aller Menschen verursacht zehn Prozent des weltweiten C0 2 -Ausstoßes, zehn Prozent sind für 50 Prozent verantwortlich, darunter „alle Deutschen“.