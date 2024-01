Heute vor sechs Jahren Erinnerung an den Abriss des Immerather Doms

Es ist nur eine Zeichnung, mit der sich Wilhelm Borgs zum sechsten Jahrestag an den Abriss des Immerather Doms am 15. Januar 2018 erinnert. Doch Szenen wie diese haben sich garantiert schon Dutzende Male zugetragen – und werden es auch in Zukunft noch Hunderte Male tun. Ein älterer Mann steht an der Grubenkante des Tagebaus Garzweiler und zeigt seinen Enkelkindern, wo früher einmal seine Heimat stand. Der Immerather Dom ist dabei nur noch eine Erinnerung.