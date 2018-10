Erkelenz: Hetzerather Dorfarchiv feiert Jubiläum

Heinz Willi Wyen (Mitte, mit Besuchern) und seine Mitstreiter präsentierten Teile des Hetzerather Dorfarchivs am Wochenende in der Schützenhalle. Ansonsten ist für den Museumsbesuch der Kirchturm zu erklimmen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hetzerath Das Hetzerather Dorfarchiv feiert Jubiläum und bereitet zugleich eine noch größere Ausstellung für 2019 vor.

Die Bezeichnung „Museum unter den Glocken“ deutet es an: Das Dorfarchiv der Interessengemeinschaft Hetzerath 1939 befindet sich an einem ungewöhnlichen Ort. Es hat seinen Platz im Glockenturm der Kirche St. Josef und ist nur – auf zwei Ebenen verteilt – über insgesamt 53 Stufen auf einer schmalen Wendeltreppe zu erreichen.

Allerhand hat sich während der zehn Jahre des Bestehens in den beiden Räumen angesammelt, worauf Heinz Willi Wyen von der Interessengemeinschaft hinweist. Zuallererst sind es die mehr als 5000 Fotos, die die Geschichte des Ortes und seiner Bewohner dokumentieren. Hinzu kommen Pläne, Urkunden, Bilder aber auch Gerätschaften von ehemaligen Handwerkern aus dem Dorf oder Utensilien für das Buchbinden. „Wir bekommen immer noch neue Dinge“, erzählt Wyen. Er und seine Mitstreiter aus der Interessengemeinschaft kommen fast gar nicht nach, alle Gegenstände zu dokumentieren und sachgerecht zu archivieren. „Da haben wir noch über Jahre zu tun.“ Außerdem gilt es, so manches Schätzchen zu bewahren, wie etwa eine fast ausgeblichene Fotografie, welche die „Reserve 1899/1901 der 6. Batterie des 2. Rheinischen Feldartillerie-Regiments Nr. 28“ zeigt. „Darauf sind auch zwei Männer aus Hetzerath“, weiß Wyen zu berichten.

Üblicherweise ist das „Museum unter den Glocken“ im Turm der Kirche St. Josef nur montags von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet. Das hängt damit zusammen, wie Heinz Willi Wyen von der Interessengemeinschaft Hetzerath erklärte, dass die Kirche für den Gottesdienst am Sonntag beheizt wird und so die Räume der beiden für das Dorfarchiv genutzten Geschosse ein wenig Wärme erhielten. Ansonsten herrschten Weinkellertemperaturen.

Nicht jeder Interessent ist in der Lage, die 53 Stufen hinaufzusteigen. „Deshalb haben wir zum Zehnjährigen einen Teil unserer Ausstellung ins Schützenheim gebracht. Dort kann sie bequem und leicht zugänglich betrachtet werden“, sagt Wyen, der durchaus angetan ist von der Resonanz. Vornehmlich ältere Besucher nutzen die Gelegenheit, sich anhand von Fotos an Vergangenes zu erinnern. Die Kirche, das Schützenwesen, die Jugendbläser, Hertha Hetzerath, Fotos früherer Schulklassen, der Spießhof oder auch Hohenbusch sind in Ordnern dokumentiert und können betrachtet werden. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft geben aber nicht nur Informationen, sie bekommen auch welche von den Besucher. „Mancher hat alte Fotos dabei, die wir sofort digitalisieren und im Rechner archivieren“, berichtet Wyen. Viele Kontakte zu Menschen werden geknüpft, aus denen weitere Gespräche mit anschließender Aufzeichnung werden. „Es ist schon spannend zu hören, wenn Menschen aus ihrer Jugend vor dem Zweiten Weltkrieg erzählen.“ Schmunzelnd erinnert Wyen sich daran, wie er und andere in den ehemaligen Flachsbleichen geschwommen sind und dann Probleme hatten, über den glitschigen Lehm wieder aus dem Becken hinauszuklettern.