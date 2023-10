Traditionsgeschäft in Erkelenz Warum Möller in der Innenstadt schließt

Er möchte in der nahen Zukunft mehr Zeit für seine beiden Enkelkinder haben. Nach mehr als einem halben Jahrhundert im Berufsleben macht Herbert Möller am Ende des Jahres oder spätestens im Januar Schluss. „Es kommt darauf an, wie schnell die Ware verkauft ist“, sagt der Inhaber von Herrenmoden Möller. Der studierte Betriebswirt, dessen Großvater Leonhard Möller kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit einem Gewerbeschein für einen Textilien-Wanderhandel den Grundstock für das Familienunternehmen legte, zieht sich mit einem positiven Resümee zurück.