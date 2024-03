Herrenausstatter in Erkelenz Funk eröffnet zusätzliches Geschäft

Die offizielle Eröffnung ist erst in ein paar Tagen. Doch jetzt schon gehen Kunden ein und aus im neuen Modegeschäft Funk am Kölner Tor. Kein Wunder, viele sind den Weg gewöhnt und kennen das Modegeschäft aus vielen Jahren, in denen Heribert Möller seine Mode verkauft hat. Als er im Herbst entschied, aus Altersgründen zu schließen, stand die Frage im Raum, ob es in der Erkelenzer Innenstadt bald einen weiteren Leerstand in prominenter Lage geben wird. Dazu kommt es nicht.