Betriebliche Eingliederung Erkelenzer Krankenhaus vom LVR ausgezeichnet

Elke Mazzoli-Bosbach fungiert in der Stiftung als Coach und Moderatorin, führt viele Gespräche, die vertraulich bleiben. Daraus habe sich beispielsweise auch das Thema Suchtprävention entwickelt, das LVR-Dezernentin Schwarz so noch nirgendwo anders gesehen hat. Gerade Alkoholismus sei weiterhin ein Tabuthema in der Gesellschaft, sagte Mazzoli-Bosbach – vor allem am Arbeitsplatz in einem solch sensiblen Bereich. Dennoch komme er immer wieder vor, vor allem bei weiblichen Mitarbeiterinnen. Wie geht man damit um? „Wir haben einen Fünf-Stufen-Plan entwickelt, können Kontakte zur Suchtberatung herstellen und arbeiten mit verschiedenen Stellen im Kreis Heinsberg zusammen“, sagt Mazzoli-Bosbach. Alkohol am Arbeitsplatz geht natürlich nicht, erst recht nicht im Krankenhaus, stellte Jann Habbinga klar. Aber: „Es ist ein Thema, über das man reden darf, und es ist wichtig, dass es Strukturen gibt, bei denen man sich professionelle Unterstützung holen kann.“