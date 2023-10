Trotz Pleitewelle in anderen Häusern Warum das Erkelenzer Krankenhaus in die Zukunft investiert

Die Einschläge kommen näher: Das Krankenhaus in Linnich hat im März geschlossen, das in Jülich ist schwer angeschlagen. Die Kplus-Gruppe hat in der Vorwoche die Schließung der Krankenhäuser in Solingen, Hilden und Haan verkündet. Und nun wurde auch das Ausmaß bekannt, in dem das Rheinland-Klinikum mit Standorten in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss, Grevenbroich und Dormagen in finanzieller Schieflage steckt – auch hier diskutiert die Politik über eine Standortaufgabe. Dass sich Meldungen wie diese in den kommenden Tagen häufen werden, ist angesichts der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestrebten Krankenhausreform und einer zum März 2024 greifenden Tariferhöhung für Krankenhausangestellte um knapp zehn Prozent wahrscheinlich. Die gute Nachricht: Die drei Krankenhäuser im Kreis Heinsberg werden davon kurzfristig nicht betroffen sein. Das hat Jann Habbinga, Verwaltungsdirektor der Hermann-Josef-Stiftung und Chef des Erkelenzer Krankenhauses, am Freitag bestätigt.