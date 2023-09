Gründung in Erkelenz Krankenhaus bekommt einen Förderverein

Krankenhäuser funktionieren in Deutschland über eine (zumindest in der Theorie auch auskömmliche) Doppelfinanzierung: Investitionen werden von der öffentlichen Hand getragen, das Alltagsgeschäft wird über die Krankenkassen abgerechnet. Dass dies in den allermeisten Fällen allerdings unzureichend funktioniert, ist kein Geheimnis. Auch am Beispiel des neuen Wartebereichs sehe man aber, warum ein Förderverein trotzdem wertvoll ist: „Es gibt gewisse Projekte, die will man ein bisschen schöner und wertvoller gestalten, als sie aus funktionaler Sicht sein müssten“, erklärte Jann Habbinga, Verwaltungsdirektor der Hermann-Josef-Stiftung. In einem Krankenhaus gebe es immer Bereiche „die unterfinanziert sind, bei denen es aber trotzdem sehr wichtig ist, dass wir sie haben“. Deswegen sei das Krankenhaus „extrem dankbar für den neuen Förderverein“.