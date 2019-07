Erkelenz 36 Kinder haben sich in den Sommerferienspielen des „Cirkel“ mit Maßnahmen für eine artenreiche Natur, die Vermeidung von Plastik und für fairen Handel befasst. Sie präsentierten ihre Ergebnisse nach der ersten Woche sehr unterhaltsam.

So begrüßte Mona Bobrow zunächst René Steiner, Vorsitzender des Fördervereins des katholischen Kindergartens, nebst Kindergartenkind Florian namentlich: Eine gemeinsame Müllsammelaktion war vorausgegangen, und der Kindergarten ist seither Umweltpartner des Kinder- und Jugendzentrums, das 2018 als Faires Jugendhaus ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus warteten die „Chefinnen“ Susanne Bronner und Anke Neubauer-Krauß als Pfarrerinnen gespannt auf die Darbietungen. „Wir wollen die Umwelt schützen, da wir froh sind, dass so viele Tiere und Pflanzen darin leben und wachsen, die uns ernähren“, führte die Leiterin aus. So hatten die Kinder viele Ideen und Anregungen, umweltfreundliches Handeln umzusetzen.

Mit Einspielung des beliebten Liedes „Biene Maja“ und Tanz dazu war klar, wer im Mittelpunkt der ersten Gruppe stand. Anna trug ein plüschiges gestreiftes Kostüm und beeindruckte mit einem Handstand und zusammen mit einer befreundeten Anna mit Radschlag. Damit es auch weiteren Insekten gut geht, hatten die Kinder Insektenhotels gebaut: Bunt angemalt locken sie die Tiere an, dienen zu deren Eiablage und als Schutz im Winter, erzählten die jungen Naturfreunde. Dazu hatten sie Saatkugeln aus Blumenerde, Öko-Katzenstreu sowie Blumensamen und Wasser geformt und dann getrocknet. Auf Wiesen oder in den Wald geworfen wachsen ganz viele Blumen daraus, kündigten sie an. „Geh‘ mir weg mit Plastik, das macht die Umwelt kaputt“, sang derweil die zweite Kinderschar. Alternativ hatten sie Lippenbalsam aus Ölen hergestellt und in ein Glas gefüllt, erklärte Lena. Die festere Konsistenz entstehe im Kühlschrank. Auch hatten alle Kinder mit aus Rotkohl-Stücken und Zutaten selbst gefertigten Farben das Fastentuch angemalt. Sie lernten zudem umweltfreundliche Abdeckfolie – mit Bienenwachs überzogene Baumwolle –, oder Bambus-Zahnbürsten kennen. Und eine Überraschung hatten die Befürworter des Fairen Handels parat: Sie kamen als gelbe Bananentruppe mit Fairtrade-Siegeln nach vorne und verbreiteten in ihrem Liedbeitrag mit flotter Choreografie beste Laune. Viel weniger haben die Arbeiter auf den Bananenplantagen zu lachen, zeigten Maurice und Lia ihrem Publikum: Symbolisch schnitten sie von einer gelben Frucht größere (Verdienst-) Anteile für Supermarkt, Steuern und Schiffskosten weg. Eher klein war das Stück für den Feldbesitzer und ganz klein das des Arbeiters. „Das ist unfair“, rief die Gruppe aus und empfahl, beim Kauf auf das Siegel zu achten. Für die Umwelthelden sollte es einen Tag später noch in den Wald gehen, und in der zweiten Woche sollten sie Umwelthelden wie Polizist oder Feuerwehrmitglied kennenlernen.