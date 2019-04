Für Informationen und Austausch : Gruppe zum Fahrdienst für Rollis

Erkelenz Aktuell sind vor allem Rollstuhlfahrer verunsichert, welche Lesitungen des Fahrdienstes inwiefern und zu welchen Kosten zur Verfügung stehen. Eine neue Gruppe will sich dem Thema widmen und Fakten schaffen.

Als Nachteilsausgleich gibt es für Menschen mit dem Merkzeichen aG den Fahrdienst, um diese Einschränkungen etwas zu kompensieren. Im Sinne der Inklusion sind Maßnahmen zur Sicherung der Teilhabe am sozialen Leben gesetzlich verankert. Doch zurzeit gibt es eine starke Verunsicherung bei den Betroffenen, ob die notwendige Leistung des Fahrdienstes in dem bisherigen Umfang weiter gewährt wird.

Um einen Überblick der Fakten zu erhalten, wird es eine Einführung in das Thema durch den Kreisgeschäftsführer des DRK, Lothar Terodde, geben. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, 29. April, um 18 Uhr in den Räumen des DRK in Erkelenz, Zur Feuerwache 8, statt.