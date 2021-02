Künstler aus Lövenich : Heimatverein sucht Bilder von Arno Platzbecker

Dieses Gemälde von Arno Platzbecker (Anfang 20. Jahrhundert) zeigt das Haus einer Familie Jansen an der Bruchstraße in Lövenich. Foto: Heimatverein der Erkelenzer Lande

Erkelenz Der Maler lebte bis 1948 im Ortsteil Lövenich, bevor er nach Kaiserslautern zog. Der Heimatverein der Erkelenzer Lande ist auf den Spuren seiner Werke und fragt Erkelenzer, ob sie einige von ihnen besitzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Heimatverein der Erkelenzer Lande begiebt sich mal wieder auf Spurensuche. Er möchte wissen, ob sich an den Wänden oder möglicherweise auch in den Speichern den Rumpelkammern der Menschen im Erkelenzer Land Bilder des Künstlers Arno Platzbecker befinden.

Arno Platzbecker war Kunstmaler, geboren am 20. Oktober 1894 im Erkelenzer Ortsteil Lövenich und gestorben am 14. Januar 1956 in Kaiserslautern. 1920 hatte er seine erste Ausstellung in Erkelenz. „Aber dann ist er im Erkelenzer Land wohl in Vergessenheit geraten“, teilt der Heimatverein mit, der ihm im Virtuellen Museum einen Beitrag gewidmet hat.

Viele Bilder Platzbeckers aus dessen ersten Periode, etwa von 1918 bis 1940, seien im Krieg verloren gegangen. Nach dem Krieg lebte Platzbecker nur noch für kurze Zeit in Lövenich und zog im Jahr 1948 nach Kaiserslautern weiter. Dort wird sein Nachlass heute in der Villa Denis in Kaiserslautern aufbewahrt.

Im Zuge der Recherche des Heimatvereins tauchte jetzt ein Gemälde in Erkelenz auf. Es zeigt das Haus einer Familie Jansen an der Bruchstraße in Lövenich Anfang des 20. Jahrhunderts. Platzbecker stammte auch aus dieser Straße am Nysterbach und galt als „der Möeler aus dem Bruch“, teilt der Verein mit. Der Heimatverein fragt nun: Gibt es noch weitere Bilder von ihm im Erkelenzer Land, vor allem in Lövenich? Wer hat oder kennt einen solchen „Platzbecker“?