Jahresprogramm 2022 ist da : Heimatverein plant 20 Touren

Erkelenz Unter anderem geht es nach Frankreich, Spanien und Süddeutschland. Die Verantwortlichen hoffen, die Fahrten dieses Mal durchführen zu können, denn viele Touren fielen wegen der Pandemie schon aus.

(RP) Auch hinter dem Heimatverein der Erkelenzer Lande liegen zwei Jahre, in denen das eigentlich sehr üppige Jahresprogramm durch die Pandemie gelitten hat. Nicht nur die 100-Jahr-Feier, auch die zahlreichen Touren durch ganz Deutschland und ins Ausland konnten nur sehr begrenzt stattfinden. Für dieses Jahr hat sich der Heimatverein aber wieder deutlich mehr vorgenommen: Insgesamt 20 Tages- oder Mehrtagestouren stehen in diesem Jahr auf dem Programm, beginnend mit der Tour ins Essener Folkwangmuseum an diesem Donnerstag.

Einer der Höhepunkte in diesem Jahr soll ein fünftägiger Trip in die Normandie vom 20. bis zum 24. Juli werden: Mit dem Bus geht es in die Region, die in Erkelenz nicht zuletzt durch die Partnerstadt Saint James sehr beliebt ist. Dort gibt es ein buntes Programm, das zu einem Teil auch die französischen Freunde planen. „Die Normandie, allein der Name weckt in uns verheißungsvolle Traumbilder: alte Bauernhöfe, herrschaftliche Landsitze, Wiesen und Felder, Camenbert, Cidre und Calvados und großartige Kulturdenkmäler“, teilt der Heimatverein mit. Schon im Juni geht es für sechs Tage nach Potsdam und ins Havelland, Anfang Juli steht eine viertägige Tour nach Leipzig auf dem Plan. Bereits ausgebucht ist die beliebte Tour zu den Passionsspielen in Oberammergau. Weiter stehen im September eine Mehrtagesfahrt nach Oberschwaben und eine Wanderwoche im Sauerland an, später im Jahr geht es unter anderem nach Trier, Schwerin und Santiago de Compostela.