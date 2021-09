Gründung am 13. September in Erkelenz Hetzerath : Initiative „Heimat blüht auf“ wird zu Verein

Gründung am 13. September in Erkelenz Hetzerath

Erkelenz Mit einer Umweltschutz-Aktion hatte die Erkelenzer Initiative „Heimat blüht auf“ Ende vergangenen Jahres für viel Aufsehen gesorgt.

(cpas) Mit der Unterstützung von mehr als 300 Blühpaten und einigen Landwirten hatte die Initiative in der Region knapp 40.000 Quadratmeter Fläche mit Wildblumensamen ausgesät – dort entsteht nun ein bunter Lebensraum für Insekten und Kleintiere. Aus der Initiative soll nun ein eingetragener Verein werden, der sich für Artenvielfalt und gegen Flächenversiegelung einsetzt. Die offizielle Gründung findet am Montag, 13. September, um 19 Uhr in der Halle an der Rurtalstraße in Hetzerath statt.