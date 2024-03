Naturschützer aus Erkelenz „Heimat blüht auf“ will Netzwerk vergrößern

Der Mensch als Teil des Ökosystems benötige die heimischen Pflanzen, da sie den komplexen Kreislauf aufrechterhalten. Dorothea Dürbaum aus dem Garten- und Landschaftsbau betont: „Stadtbäume spielen zukünftig für unsere Städte eine immer bedeutendere Rolle, da sie die Luft reinigen, sie befeuchten, Hitzestau in den Städten verringern und so zum Schutz unserer Gesundheit beitragen.“ Es sei entscheidend, dass Biotope nicht isoliert existieren, sondern miteinander verbunden sind. Ralph Nobis, Nachhaltigkeitsmanager der Stadt Wegberg erklärt: „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Biotopverbundstrukturen sind bereits vorhanden, Flächen können so erhalten und entwickelt werden.“