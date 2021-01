Bistum pfeift Pfarrei zurück : Keyenberger Kirche wird vorerst doch nicht entwidmet

Überraschende Wendung in der Posse um die vom Abriss bedrohte Kirche: Nach einer Entscheidung des Bistums Aachen soll nun erst eine neue Leitentscheidung abgewartet werden. Die Pfarrei Christkönig wollte die Kirche schon im März entweihen.

Ärger, Empörung, auch Wut und Unverständnis brachen sich Bahn, als in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass die Pfarrei Christkönig Erkelenz mit einem Hochamt am 21. März die Entwidmung der Heilig-Kreuz-Kirche in Keyenberg vornehmen wolle. Endgültig war dieser Termin, der an die Öffentlichkeit gelangt war, allerdings nicht, weil noch der Priestertat und letztendlich Bischof Dieser zustimmen müssten, so hatte Pfarrer Werner Rombach vor der Entscheidung in Aachen betont. Kostenpflichtiger Inhalt Rombach war für seinen überraschenden Vorstoß massiv in die Kritik geraten, Keyenberger Anwohner fühlten sich übergangen und sahen eine Resignation vor dem herannahenden Tagebau.