Schulleiterin in Erkelenz verabschiedet Michalskis Mission ist erfüllt

Es gibt viele Menschen, die im Erkelenzer Bildungssektor in den vergangenen Jahren ihre Spuren hinterlassen haben. Wohl kaum jemand hat einen so großen Einfluss gehabt wie Hedwig Michalski, die mehr als 20 Jahre zunächst in Houverath und dann in Erkelenz die Franziskusschule geleitet hat. Zum 1. Februar ist Michalski in den Ruhestand gegangen – und welche Spuren sie tatsächlich hinterlassen hat, machte auch eine emotionale Abschiedsfeier voller Gänsehautmomente deutlich. Zwei Stunden lang überraschten Schüler, Kollegium, Pflegschaft und weitere Weggefährten Michalski mit Ansprachen, Musik, Tanz und Videoeinspielern. „Wir hatten gestern in der Schule schon eine tolle Abschiedsfeier, auf der viele Tränen geflossen sind“, sagte Michalski. „Dass das hier noch mal on top kommt, ist unglaublich.“