Im Rat der Stadt Erkelenz : Haushalt 2021 ist beschlossen

Erkelenz Nur die Fraktionen der Grünen, Bürgerpartei und der Freien Wähler lehnten das umfassende Zahlenwerk von Kämmerer Norbert Schmitz in der Sitzung des Rates der Stadt Erkelenz ab. Es war die letzte Ratssitzung des Jahres 2020.

Im Klartext: Im städtischen Haushalt klafft ein rund fünf Millionen Euro teures Corona-Loch. So hatte es zuletzt auch schon Kämmerer Norbert Schmitz angemerkt. Im Haushalt 2021 zusammengefasst sind Erträge von 114,7 Millionen Euro bei Aufwendungen von 114,5 Millionen Euro, was ein Plus von 265.000 Euro ergibt. Dahinter stecken aber „Außerordentliche Erträge“ in Höhe von 5,3 Millionen Euro – Erträge, die es so nicht gibt. Die Regierung gestattet Kommunen, das Geld, das wegen der Corona-Krise fehlt, als Erträge darzustellen. Der Plan ist, die fehlenden Einnahmen ab 2024/25 über 50 Jahre sukzessive auszugleichen. Gut ist immerhin, dass die Stadt in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet hat. Darum unterstrich Muckel: „Der Krise zum Trotz werden wir mehr als 28 Millionen Euro investieren.“ Das Geld fließt vor allem in Bauprojekte und in das Integrierte Handlungskonzept.