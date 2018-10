Erkelenz: Haus Hohenbusch im Lichterglanz

Hetzerath Die Ausstellung „Kunstlicht“ illuminierte das Herrenhaus und den angrenzenden Garten von Haus Hohenbusch durch unterschiedliche Lichtquellen. Die Veranstaltung fand bereits zum dritten Mal erfolgreich statt.

Die Veranstaltung „Kunstlicht“ tauchte das Herrenhaus der Anlage in zahlreiche Lichtsituationen im Garten, im und am Haus selbst. Das ehemalige Kreuzherrenkloster Hohenbusch bot mit seiner historische Kulisse einen unvergleichlichen Rahmen für Kunstpräsentationen. In Kooperation mit dem Förderverein von Haus Hohenbusch stellten drei Künstler des Kunsttreffs Erkelenz ihre Arbeiten in dieser besonderen Atmosphäre zwischen Licht und Dunkelheit aus. Gerd Blum, Elke Bürger und Renate Linnemeier zeigten Lichtinstallationen, Skulpturen und Malerei.

Die dunkle Jahreszeit bietet wie keine andere Raum für Inszenierungen mit Licht. Gemalte Bilder erscheinen durch gezielten Lichteinsatz mit spezieller Wirkung. Die Experimentierfreude der Künstler zu diesem Thema war zu bewundern. Die Initiatorin der Ausstellung, Elke Bürger, wartet jedes Jahr mit neuen Lichterlebnissen auf. „Die Ausstellung soll die historische Klosteranlage in ein magisches Lichtermeer eintauchen und die Besucher in ihren Bann ziehen,“ erklärte sie. Es waren viele Stunden Tüftelei, bis sie das Lichtergebnis erzielte, das sie haben wollte. Sie zeigte Arbeiten mit speziellen Halterungen, die eine Acrylglasscheibe und das darauf gemalte Bild so beleuchteten, dass durch die Lichtreflexion des Randes die Arbeit in mystischer Weise zu sehen war. Oder kleine Lichtboxen, die ihre gemalten Bilder auf milchigen Acrylglasscheiben leuchten ließen. Das Foyer der Ausstellungsräume war mit bemalten Lichtertüten erleuchtet, die in der Summe ihrer Lichter das elektrische Licht des Raumes ersetzen.