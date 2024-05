Jahrelanges Streitthema Haus der Musik in Erkelenz ist endlich fertig

Wenn am Freitagabend die Erkelenzer Musiknacht in sieben Locations steigt, dann feiert auch ein ganz besonderes Gebäude seine Öffentlichkeitspremiere: Das Haus der Musik auf der Aachener Straße in Erkelenz ist endlich fertig. Um 19 Uhr spielt die Kreismusikschule in ihrem neuen Zuhause ein Konzert, erstmals können dann auch Besucher in das aufwendig renovierte Gebäude.