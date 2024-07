Kreismusikschule Heinsberg Haus der Musik bringt Kultur nach Erkelenz

Mit dem Umzug in das ehemalige Militärgebäude wurde für die zahlreichen Schülerinnen und Schüler, die von insgesamt 61 Lehrkräften betreut werden, ein Ort geschaffen, der deutlich mehr Platz für die Entfaltung musikalischer Talente bietet. Rita Hündgen vom Heimatverein der Erkelenzer Lande nahm ihre Zuhörer mit in die Historie des Gebäudes. Eine Kurzform der Geschichte des Hauses ist auf der vom Heimatverein gesponserten Bronzetafel an der Gebäudefront zu finden: 1881 wurde das Gebäude als preußische Bezirkskommandantur erbaut, ab 1902 saß das Amtsgericht an der Aachener Straße. Nach dessen Umzug an die Kölner Straße wurde das Gebäude zu einem Seniorenheim umfunktioniert und diente bis 2018 als solches. Jetzt, sechs Jahre später, ist es das Haus der Musik, in dem musikalische Talente entdeckt und Kinder und Erwachsene unterrichtet werden sollen.