Für die Zukunft Hauptschulen tagen in Erkelenz

„Hauptschulen stellen nach wie vor eine wichtige Säule im nordrhein-westfälischen Schulsystem dar“, betont die Bezirksregierung in einer Pressemitteilung anlässlich der jährlichen Tagung. Doch wie schaffen es die Hauptschulen die größtmöglichen Bildungschancen zu ermöglichen? Trotz der aktuellen Herausforderungen für Hauptschülerinnen und Hauptschüler? „Die Antwort lautet Engagement und Qualitätsanspruch“, so die Bezirksregierung. Seit mehreren Jahren arbeiten Hauptschulen auf regionaler und überregionaler Ebene vernetzt zusammen. Sie entwickeln Maßnahmen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung, kooperieren bei der Qualifizierung und Entwicklung von Konzepten zur Sprachbildung und Alphabetisierung. Außerdem arbeiten sie in Inklusionsnetzwerken, mit Vereinen, Kulturpartnern, Jugendhilfe und anderen Partnern im Sozialraum zusammen. Ebenso arbeiten sie im Sinne einer guten beruflichen Orientierung für die Schüler im en gen Austausch mit Handwerk, Wirtschaft und Handel, das sei eine wichtige Komponente.