St. Lambertus Erkelenz : Hauptorgel soll bald erklingen

Die Orgel in St. Lambertus nimmt Gestalt an. Das will der Orgelbauverein feiern. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Der Orgelbauverein an St. Lambertus Erkelenz kündigt zwei besondere Konzerte an. Im April ist Guildo Horn zu Gast, Karfreitag findet ein Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine statt.

Pfingsten. Diese Feiertage hat der Orgelbauverein St. Lambertus Erkelenz fest vor Augen. Am 5. Juni soll dann erstmals die neue Orgel erklingen. Ein langes Kapitel würde erfolgreich beendet werden können.

Die Hauptorgel, für die in der Kirche sogar eine neue Empore geschaffen worden war, befindet sich im Bau. Der Korpus hat schon deutlich Gestalt angenommen. Über diese Entwicklung freut sich nicht nur Stefan Emanuel Knauer, Kantor an St. Lambertus. Auch die Akteure des Orgelbauvereins blicken wohlwollend in den weiten Kirchenraum, um den Fortschritt der Arbeiten zu verfolgen. Die Zielgerade ist somit erreicht.

Auch dieses Projekt hatte gezeigt, wie eng sich die Erkelenzer Bürger mit ihrer Kirche verbunden fühlen. Stieß schon die äußerst umfangreiche Sanierung des Lambertiturms damals auf große Resonanz (2012 wurde in spektakulärer Mission der Turmhelm wieder aufgesetzt und damit die Arbeiten abgeschlossen), so zeigte sich auch eine hohe Spendenbereitschaft in Sachen Orgel. Insgesamt 1,3 Millionen Euro mussten her, „200.000 Euro fehlen nun noch“, sagte Josef Viethen vom Orgelbauverein.

Der Verein lädt nun zum Konzert ein. Am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, Stadthalle, ist Guildo Horn zu Gast in Erkelenz. Nachdem er schon einmal beim traditionellen Lambertusmarkt die Erkelenzer für sich gewonnen hatte, wiederholt er nun sein Gastspiel. „Eigentlich geplant war das Ganze schon für 2020, aber wir wissen ja alle, dass die Pandemie unser Leben erheblich eingeschränkt hatte“, sagte Markus Forg, Vorstandsmitglied im Orgelbauverein. In den Buchhandungen Viehausen und Wild sind die Tickets zu je 28 Euro erhältlich.

Auch beim Orgelbauverein stellte man sich die Frage, ob man angesichts des Krieges in der Ukraine eine solche Veranstaltung überhaupt anbieten sollte. Pastor Werner Rombach erklärte dazu: „Die Friedensveranstaltungen, die wir derzeit erleben, sind geprägt vom Gemeinschaftssinn. Als Gemeinschaft sind wir stark. Vielfach wird im Rahmen dieser Friedensveranstaltungen, die sich klar gegen den Krieg aussprechen, auch gesungen.“ Markus Forg fügte hinzu: „Wir wollen ein positives Signal setzen.“ Darum soll auch konkret an die Menschen in der Ukraine gedacht werden, sodass am Karfreitag, 15. April, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Lambertus ein Benefizkonzert erklingen wird. Zur Aufführung kommt das Passionskonzert „Stabat Mater“ des italienischen Barockmeisters Nicola Bonifacio Logroscino (1698-1765).