Wenn die Autohupe zum Brot des Künstlers wird : Bauer und Frau verraten ihre Geheimnisse

Kleine Bühne, große LED-Wand: Hastenraths Will trifft und interviewt Steffi Neu. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Bei der Corona-Edition von „Hastenraths Will trifft…“ war die WDR-Moderatorin Steffi Neu im Erkelenzer Autokino zu Gast. Statt Applaus gab es von den Besuchern Licht- und Hupkonzerte.

Von Kurt Lehmkuhl

Das lange, laute Hupkonzert und das permanente Aufblenden der Fernlichter erinnerte eher an einen Stau an der viel zu engen Ausfahrt eines Parkplatzes als an Autofahrer, die auf diese Weise ihre Begeisterung ausdrücken. „Die Autohupe ist das Brot des Künstlers“, kommentiere Hastenraths Will die lärmende Lichtorgie, die ihm und seiner Gesprächspartnerin Steffi Neu auf dem Parkplatz an der Kölner Straße im vorübergehenden Autokino zuteil wurde. Seiner Serie „Hastenraths Will trifft…“ hatte er kurzerhand eine abendliche „Corona-Edition“ hinzugefügt, die in Zusammenarbeit mit dem Kulturgarten und der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz zustande kam.

In Anbetracht der kurzen Vorlaufzeit konnten er und Dominik Mercks vom Kulturgarten mit der Besucherresonanz durchaus zufrieden sein. „Für mich ist das eine Premiere, vor Autos aufzutreten“, meinte der charismatische Landwirt aus dem Selfkant. „Ich habe noch nie für 100 Scheinwerferpaare gesprochen“, ergänzte die temperamentvolle WDR-Moderatorin aus Uedem am Niederrhein. Die beiden hatten auf der kleinen Wohnzimmer-Bühne mit Plätzen auf einem Sofa und am Küchentisch neben der großen Leinwand schnell das Thema gefunden, das sie verbindet: nämlich das Leben auf dem Lande.

Während Hastenraths Will die Landwirtschaft und die Dorfgemeinschaft tief im Westen mit seinen Erkenntnissen revolutioniert, ist die muntere, oft flapsige Viel- und Schnellrednerin ein Kind vom Bauernhof, das sich nach wie vor im Kreise ihrer großen Familie am platten Niederrhein mit „Botterrämkes“ wohler fühlt als in der Großstadt. „Gerade jetzt in Corona-Zeiten beneiden mich meine Kollegen aus Köln, wenn ich nach der Arbeit wieder raus in die freie Natur fahren kann“, sagte sie.

In ihrem pointenreichen Zwiegespräch hatten sich Bauer und Frau viel zu erzählen – bis hin zum Geheimnisverrat. So outete sich die Moderatorin als Heulsuse, die oft von ihren Emotionen übermannt wird. Der Gastgeber plauderte aus, dass sich seine übergewichtige Gattin „30 Kilogramm näher an die Corona-Risikogruppe befindet als wie ich selbst“. Den Zuhörern hinter den Autoscheiben gefiel die kurzweilige Unterhaltung, der sie über die Autoradios lauschen konnten, wie die immer wieder ertönenden Hupen und das Lichtgeflacker deutlich machten. Besonders laut und hell wurde es, als Steffi Neu den Kreis Heinsbergern ein Lob für ihre Bewältigung der Krise und für den Ideenreichtum wie dieses „Auto-Talk-Gottesdienst-Kino“ in Erkelenz. Sie versprach, mit „Steffis Kneipenquizz“ demnächst einmal ins Kreisgebiet zu kommen und dabei Hastenraths Will als Ehrengast einzuladen.