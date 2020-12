Schöpfer von „Hastenraths Will“ : Erkelenzer Kabarettist Christian Macharski mit 51 Jahren gestorben

Erkelenz Der Schöpfer der Figur „Hastenraths Will“ ist tot. Der Kabarettist und Autor Christian Macharski aus Erkelenz verstarb am Dienstag plötzlich und unerwartet. Er wurde mitten aus seinem kreativen Leben gerissen.

Die Leser der Rheinischen Post kennen Christian Macharski als humorvollen Autor der Kolumne „Hastenraths Will erklärt die Welt“. Der Comedian hat mit seiner Kunstfigur Hastenraths Will einen humorigen Tourismusbotschafter für das Erkelenzer Land und den Kreis Heinsberg geschaffen. In der urkomischen Rolle des Selfkant-Bauers mit Gummistiefeln, Panzerglasbrille und Parka wurde Christian Macharski zum gefragten karnevalistischen Redner und Comedian. Diese Kunstfigur wurde von Macharski auf der Bühne, in der Zeitung, im Radio und im TV verkörpert. Als Hastenraths Will bot er die Selfkant-Safaris an, bei denen es sich um Comedy-Busfahrten durch den Selfkant handelte. Christian Macharski war außerdem als Autor für verschiedene Fernsehsender tätig und entwickelte zahlreiche Soloprogramme.