Philosophischer Abend in Erkelenz Wie Kant seine Rezipienten noch heute fasziniert

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Leiter des Cusanus-Gymnasiums Erkelenz Jörg Diepenthal und Bürgermeister Stephan Muckel ging es dann an den Hauptprogrammpunkt des Abends. Zu Gast war Hans-Ulrich Baumgarten von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er hat über Kant promoviert und nahm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in eine Gedankenwelt, die ganz neue Impulse zu setzen vermochte. Über die Themen Freiheit, Autonomie, Vernunft, Selbstgesetzgebung und moralisches Sollen wurde auf einem hohen philosophischen Niveau referiert. Der Titel des Vortrags „Die Höllenfahrt ins Himmelreich – Freiheit und Antike bei Kant“ war dabei Programm: Die These, dass die Selbsterkenntnis eines Menschen in Form einer Höllenfahrt in der Autonomie als Himmelreich, also dem Endpunkt ebenjener Fahrt endet, bildete den zentralen Kern des Vortags. Harter Stoff also, der das Publikum gleichermaßen zu erschlagen wie auch zu faszinieren schien.